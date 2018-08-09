南京市台商法律咨询服务团正式成立

南京市台商法律咨询服务团昨日下午正式成立，南京涉台民商事纠纷律师协会调解中心同时揭牌。这标志着南京市在坚持依法保护台胞权益，不断推动服务台商工作机制的专业化、法制化、规范化方面迈出了坚实一步。

新华社报道称，据南京市台办主任曹劲松介绍，随着宁台经贸交流合作的扩大和深入，涉台民商法律服务需求增多。为进一步强化涉台事务规范化和法制化管理，建立健全涉台民商事活动法律风险的规避、调控和化解机制，南京市台办决定成立台商法律咨询服务团。

据了解，此次成立的南京市台商法律咨询服务团由九家具有处理涉台民商事案件丰富经验的大型律师事务所和公证处、司法鉴定中心共同组成，办公室设在南京市台商投资保护和促进服务中心。

“法律咨询服务团成员将积极参与我市台商权益保障工作，在法规制定、项目论证、文书拟制、诉讼仲裁、风险评估、处置疑难案件、化解纠纷、法制宣传和法律咨询等方面发挥积极作用。”曹劲松说。

南京市台商法律咨询服务团和南京涉台民商事纠纷律师协会调解中心成立后，结合早年在南京成立的江苏涉台仲裁中心，南京台商服务将形成法律咨询、调解、仲裁全方位的法律服务体系，作为司法审判的有效补充，为依法保护台商合法权益提供有力帮助。

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