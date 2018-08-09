大陆爆非洲猪瘟疫情 台农委会禁大陆游客参观牧场

台湾行政院长赖清德今天表示，近来大陆发生非洲猪瘟疫情，发病率与死亡率可达100%，虽非人畜共通传染病，但目前尚无药物或疫苗可治疗，一旦猪只感染即须全数扑杀，若传入台，将对肉品产业造成冲击。他指示财政部、海洋委员会及内政部等相关机关全力配合农委会，本著“超前部署”精神，加强边境查缉，务必全力防堵疫情传入。

据台湾联合新闻网报道，农委会副主委黄金城指出，日前在沈阳发现一例非洲猪瘟，由于沈阳最近发生大水灾，如果未来一两周内发现有第二例、第三例猪瘟，甚至有往南移的迹象，农委会将加强防疫措施。

他表示，大陆因为本来就是口蹄疫疫区，所以大陆猪只不会进口到台湾，目前只担心火腿等物品走私。不过，由于人员可能让病毒沾黏产生“机械性携带”，因此在旅客部分，今年7月之前为预防口蹄疫，已通令台湾境内的畜牧场、观光牧场，全面禁止大陆游客进入、参观。

被问到何时才会解禁大陆游客到牧场参观？黄金城说，“这可能是长期的作战”，除非很久的时间，例如半年或一年以上完全没有病例，届时会再评估。

关于非洲猪瘟疫情，黄金城说，非洲猪瘟病毒进入动物体内，大约一两周内就会发病，所以观察期约10天左右；全世界有九亿多头猪，其中六亿多头养在大陆沿海地区，从东北到福建、广东，都是养猪的密集区，如果疫情往南传，对台湾的危险性就会上升。

黄金城还提到，当大陆出现疫情，导致猪价崩跌时，不肖业者就可能从大陆走私猪肉卖到台湾，农委会已配合海巡署及海关，加强巡逻及查缉走私肉品。

赖清德表示，非洲猪瘟是猪只的急性、恶性传染病，所有品种和年龄的猪均可能感染。他指示农委会持续掌握境外相关疫情资讯，除主动提供给产业及民众了解，并加强对养猪业者宣导，做好养猪场的生物安全措施。如果养猪业者发现猪只异常，应立即通报动物防疫机关。



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