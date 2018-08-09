最高法出台意见为海南全面深化改革开放提供司法保障

中国最高人民法院近日出台关于为海南全面深化改革开放提供司法服务和保障的意见，充分发挥人民法院职能作用，推动海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设。

据新华网报道，意见强调，要充分发挥司法职能，加强审判执行工作，推动海南构建法治化、国际化、便利化的营商环境和公平开放统一的市场环境。加强刑事审判，严厉打击影响海南全面深化改革开放的各类刑事犯罪。做好行政审判工作，依法支持政府职能转变。加强民商事审判，注重产权保护，维护统一市场和公平竞争。加强海事审判，促进海洋经济发展，保护海洋生态环境，维护国家海洋权益。

意见提出积极发挥司法保护知识产权主导作用，加强知识产权审判，支持海南设立知识产权法庭，支持建设中国（海南）国际知识产权交易所。依法妥善审理金融案件，维护金融市场秩序，促进投融资创新以及人民币国际化。妥善处理旅游纠纷，为海南建设国际旅游消费中心提供司法服务和保障。

意见要求，加强环境资源审判，坚持“绿色、循环、低碳”理念，适应国家生态文明试验区建设实际需要，推动环境司法体制机制创新。加强涉外商事审判，创新审判方式，加强司法协助，平等保护中外当事人合法权益，切实维护国际交易秩序。妥善审理新类型案件，为自由贸易试验区和自由贸易港改革创新提供优质高效司法服务。全力做好执行工作，推动社会信用体系建设。



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