在台行踪不明外劳逾5万人 监察院纠正内政部移民署

截至今年6月底，台湾外籍劳工人数为68万9824人，其中有5万1404人行踪不明，自2007年以来逐年呈上升迹象，监委担忧是否有帮派化、组织化趋势，形成社会治安隐忧。经监委李月德、陈庆财、章仁香、杨美铃调查后，今日监察院内政及少数民族委员会、财政及经济委员会联席会议审查通过，纠正内政部移民署。

据《中时电子报》消息，纠正案文指出：内政部移民署虽自2012年7月起结合相关国安单位共同执行“祥安专案”，以加强查处行踪不明外劳，但因未能依据前一年度执行状况妥适订定该专案各项查处目标值，导致各国安单位之查处量未能全面发挥。近两年外劳行踪不明发生率虽有略降，但在台行踪不明外劳总人数已逾5万人，且仍未呈下降趋势；另外，移民署对于非法雇主及非法仲介查察不力，或无法掌握确切事证，导致移送案件经地方劳政主管机关裁罚率偏低，均核有怠失。

调查报告指出，对于查获之在台行踪不明外劳，得依《入出国及移民法》处以逾期居留罚款，若涉及非法工作，另得依《就业服务法》相关规定处以新台币3万至15万元罚款（约1335至6677新元）处分，不过由于现行实务上裁罚未能落实核处或执行，弱化相关法规对于不法行为吓阻力，劳动部与移民署均应积极研谋改善措施，以强化执法成效。

另外，近年来台湾行踪不明外劳人数持续增加，并引发治安隐忧，虽以目前有关机关掌握资讯，暂无组织化情形，但依内政部警政署统计资料，在台外劳犯罪比率已有增加，其中以公共危险、毒品犯罪等最多，另有部分外劳被山老鼠组织吸收，法务部、农委会、移民署及警政署应注意加强防范。

国庆促销配套