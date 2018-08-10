广深港高铁下月通车 北京赴港只需九小时

下月起，北京旅客有望从北京搭高铁直达香港。据最新消息，广深港高铁香港段预计今年9月通车，列车试运行目前正处于关键阶段。届时，搭乘高铁从北京到香港只需要大约9个小时，比现在通行京港两地间耗时在24个小时以上的Z97次列车节省了近15个小时。

据新京报报道，据了解，广深港高铁开通后，旅客可从北京出发搭乘高铁直达香港，京港两地之间铁路旅行的时间将缩短至9小时左右，不过直达车次具体票价及时刻表还未公布。

目前，列车正处于试运行的关键阶段，港铁西九龙站的准备工作大致完成。港铁已在行程规划、购票取票、站内外接驳、出入境和乘车等多个环节做了准备，包括推出专门的行程规划网站和手机应用程序、开通多个购票渠道、完善站内外乘客服务设施等。

记者了解到，目前从北京出发前往香港红磡车站的Z97次列车，耗时在24小时以上。

而另一种乘坐火车赴港的方式是乘坐高铁从北京西站出发至广州南站，再从广州南站前往香港西九龙站。目前北京西站至广州南每天开行5趟高铁，耗时最短的G79次列车，全程8小时1分钟，二等座票价862元。在广深港高铁香港段开通后，广州南至香港西九龙站票价260港元（约合214元人民币），全程48分钟。如此算下来，北京到香港高铁票价花费约在1000元以上。

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