与本土派关系密切 日本地方议员在香港被拒入境

香港特区政府继日前表明不满香港外国记者协会邀请“香港民族党”召集人陈浩天出席午餐会演讲后，昨天（9日）又拒绝一名与香港本土派关系密切的日本地方议员入境。

该名议员为东京千叶县白井市市议会议员和田健一郎（35岁）。他向《联合早报》记者表示，他是在昨天晚上10时左右抵达香港机场，之后有十多名香港入境处职员带他到一间房间，询问他到香港的目的，然后以香港《入境条例》第十一条拒绝他入境，但没有提出具体的原因。

和田健一郎猜测，自己被拒入境香港，和今年3月香港立法会补选有关。当时，代表民主派出战港岛区的本土派候选人区诺轩举行造势大会，和田健一郎特地从日本前来香港支持区诺轩。其后香港一些亲北京报章批评，和田健一郎是日本政坛活跃的右翼反华分子，且主张“台独”，到香港是支持“港独”。

不过，和田健一郎否认自己支持“港独”，强调自己只是支持民主自由。他说，这次本来计划在香港停留三天，和一些香港朋友见面，以及到李小龙纪念展览馆参观，然后去台北。

他说：“之前我来过香港三次，入境完全没有问题，想不到这次会被拒绝入境。港府的做法完全不合理，反映香港越来越没有自由。”

和田健一郎指出，被港府拒绝入境后，他乘搭的台湾中华航空公司安排他换乘飞机前往台北。他抵达台北机场后，立即转机返回日本，并准备向日本外务省寻找协助，要求港方及北京解释。

香港过往曾多次拒绝台湾民进党立法委员及社运领袖入境。去年10月，港府也拒绝曾发起声援黄之锋等香港学生领袖的行动的英国保守党人权委员会副主席罗杰斯（Benedict Rogers）入境，一度引起中英外交风波。但不能确定这次是不是港府首次拒绝日本政客入境。（《联合早报》戴庆成香港报道）

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