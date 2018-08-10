日本AV女优苍井空戴红领巾出席活动　中国少先队：严正谴责

微信公号“共青团中央”9日发文称，近日上海臻海实业有限公司邀请日本演员苍井空作为“助学使者”，参加在云南德宏州举办的“公益活动”并佩戴红领巾事件，引起网友极大愤慨。中国少年先锋队全国工作委员会（以下简称“全国少工委”）认为，苍井空行为玷污少先队组织形象，予以严正谴责。

据明报综合报道，本月初，一段“苍井空被聘为少先队辅导员”短片在网上流传，事后上海“百臻堂”澄清，是请苍井空到云南德宏州开展公益助学活动，邀请她作为“公益暖心使者”，不是少先队辅导员。“百臻堂”是一间印度神油中国代理商，赴云南助学活动是从7月28日至8月2日，当中苍井空出席在7月29日的公益捐助活动，并与受助师生合影。

全国少工委昨晚发表声明称，涉事的上海臻海实业有限公司是一家以“百臻堂”为商标销售男性用品的企业，“该公司无视国家法律，无视社会公序良俗，无视少先队员这一未成年人群体的接受特点，无视红领巾的精神内涵，无视数百万少先队辅导员的职业荣誉，玷污了少先队组织的形象，我们对此予以严正谴责！”

中国少年先锋队（简称“少先队”）是中国共产党领导的少年儿童组织。红领巾是少先队员佩戴的标志，象征“红旗的一角”，寓意革命先烈的奋斗牺牲。今年4月通过的《英雄烈士保护法》规定，禁止歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神。

全国少工委称，少工委办公室将联合有关部门，对当事企业违反《英雄烈士保护法》等法律法规的行为，依法追究其法律责任。声明表示，希望全社会共同尊重和爱护红领巾等少先队的形象标志，保护处于成长期、处于人生观、世界观、价值观形成期的孩子们健康成长的环境。全国少工委感谢网友“正义的声音”，欢迎社会各界共同监督，及时发现和制止这样的行为。

在全国少工委发声谴责后一小时不到，“百臻堂”也在其官方微博发表致歉声明。致歉声明称，百臻堂健康公益专项基金于7月29日在云南德宏州开展的公益助学活动邀请了苍井空作为公益暖心使者参加，活动中出现错误使用红领巾的情况，引发了社会负面舆情，伤害了广大人民的感情。

“百臻堂”表示，深刻意识到了错误，郑重向全国人民致歉，同时严查、自省、保证今后不再发生类似事件。致歉声明又称将“坚定不移拥护党的领导强化爱国主义教育”，一如既往践行公益慈善事业，更好的去帮助需要帮助的人。

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