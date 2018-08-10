李登辉提醒柯文哲：“两岸一家亲”这种话不要再谈

台北市长柯文哲昨天（9日）傍晚前往翠山庄拜会台湾前总统李登辉，李登辉当面提醒，“两岸一家亲”这种话不要再谈，柯则回应“我知道，已解释过”，还说不会再多说、再回应。双方谈到政府施政状况，李登辉还直言，总统蔡英文“旁边的人有问题”。

据联合新闻网报道，对此，北市府发言人刘奕霆证实，柯昨天傍晚确实去拜会李登辉，不过这是市长私人行程，不便透露双方会面内容。

据转述，柯文哲为抢攻本土选票，拜会李登辉，双方会面约一个半小时。李对柯说“你选市长没问题”，未来有什么问题，都可以随时来询问。

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