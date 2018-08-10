一名中国籍游客在菲律宾游玩 因不谙水性溺亡

一名中国籍游客当地时间9日，不幸在菲律宾知名观光景点艾尼岛(El Nido)水域溺亡。

据中新网报道，一名48岁的孙姓中国籍游客，昨天与友人一同在艾尼岛一带乘螃蟹船进行跳岛行程，结果疑因不谙水性而溺水。救生人员抵达后试图抢救，但已回天乏术。当地观光局已通报中国驻菲律宾大使馆。

艾尼岛位于菲律宾西南隅，距马尼拉约420公里，隶属巴拉旺省(Palawan)管辖，以白沙滩及清彻海水而著名，获得多个旅游杂志及网站的高度评价。

2014年12月，一名张姓的台湾游客，在艾尼岛水域浮潜时失踪。

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