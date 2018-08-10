专家：中国经济稳中向好的基本面没变 要有效稳定外贸和外资

据路透社报道，中国国务院发展研究中心副主任王一鸣称，在外部环境不确定因素明显增强和国内经济运行出现新变化的背景下，应理性认识到中国经济运行总体平稳、稳中向好的基本面没有变；中美贸易摩擦对外贸外资领域的影响较大，要有效稳定外贸和外资。

《人民日报》周五刊登其署名文章称，从国际看，美国单方面挑起贸易战，导致中美贸易摩擦升级，成为影响中国经济平稳运行的最大不确定因素；主要经济体货币政策转向的外溢效应影响增大。从国内看，一些潜在风险释放和投资增速放缓的问题需要引起重视。

“虽然外部环境明显变化带来一系列严峻挑战，但只要积极应对，就可以化压力为动力，倒逼国内加快改革开放步伐。”文章称，当前中国经济运行中出现的新变化，很大程度上是主动调整的结果，如果应对得当，不仅能深化结构调整、有效释放风险，而且有利于推动经济转向高质量发展轨道。

在有效稳定外贸和外资方面，要加强贸易摩擦对行业、企业和就业影响的评估，建立预警和应急救济机制，最大程度减少损失；支持企业开拓替代市场，推进进出口市场多元化。优化出口退税政策，加强对出口企业的出口信用保险和融资支持。

对于贸易摩擦对国内需求量大的进口产品的影响，要加强评估，鼓励企业调整进口结构，降低替代国产品的进口关税和门槛。有效改善营商环境，促进内外资企业公平竞争，强化外资企业合法权益保护。

文章并称，保持中国经济运行在合理区间，是牢牢把握发展主动权、有效应对中美贸易摩擦的重要基础。坚持实施积极的财政政策，加快地方政府债券发行进度，保障在建项目合理资金需求；坚持实施稳健的货币政策，综合运用多种政策工具，促进信贷和社会融资规模合理增长，保持流动性合理充裕。

国庆促销配套