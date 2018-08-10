中国进一步加强核电标准化工作

近日，中国国务院办公厅印发《关于加强核电标准化工作的指导意见》，部署进一步加强中国核电标准化工作。

据经济日报报道，《意见》明确，到2019年，形成自主统一的、与中国核电发展水平相适应的核电标准体系；到2022年，国内自主核电项目采用自主核电标准的比例大幅提高，中国核电标准的国际影响力和认可度显著提升；到2027年，跻身核电标准化强国前列，在国际核电标准化领域发挥引领作用。

《意见》着眼于解决当前核电标准化工作中面临的标准体系不完善、实施应用不理想、国际认可度和影响力不够等突出问题，提出了五类共11项重点任务：一是优化完善核电标准体系。加快推进核岛机械设备标准技术路线统一，加强标准制修订工作，建立能源行业核电标准动态管理机制，提高标准质量。二是推动核电标准广泛应用。完善与核安全相关标准的认可制度，优化实施反馈机制，实现标准实施—反馈—提升的良性循环。三是扩大核电标准国际影响。推动与核电贸易国建立双边、多边合作机制；加强与核电强国的标准技术交流与合作，推动标准互认、标准共建及技术交流等合作。四是强化核电标准能力建设。建立核电标准信息化工作平台，加强人才队伍建设，支撑核电标准长远发展。五是提升标准自主创新水平。全面开展标准化科研，加强科研成果转化，适时将技术创新成果转化为标准。

同时，《意见》明确了建立机制、政府引导、企业配套、资金支持等组织落实措施。

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