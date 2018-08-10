异烟肼果真只杀狗不毒人？专家：误食或可中毒

8日，一篇题为《遛狗要拴绳，异烟肼倒逼中国养狗文明》的文章在微信朋友圈“刷屏”，引发养狗、爱狗人士和厌狗、惧狗人士的激烈讨论。

据澎湃新闻报道，网文作者在文中介绍用一种“对人体有益无害”的抗结核药物“异烟肼”，加到食物中以毒杀未拴绳犬只，认为异烟肼能够倒逼中国文明养狗。此文得到一些支持者的迅速转发评论。一些养狗、爱狗人士则认为，该文有推崇毒杀犬只的行为之嫌，是以暴制暴、违反法治的做法，无法倒逼中国文明养狗。甚至有部分人士，已经开始对该网文作者“紫竹张先生”进行人肉搜索。

9日，北京大学基础医学院免疫学系教授王月丹告诉澎湃新闻记者，万一投放给犬只的毒饵异烟肼被儿童或者他人误食，可能会出现过敏，肝损伤，胃肠症状，神经系统损伤等安全风险，如果大量食用则可能会中毒，必须进行抢救。

北京市京师律师事务所张新年律师认为，加害动物者视情况则可能涉嫌治安违法、甚至涉嫌故意毁坏财物罪。

世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单中，异烟肼属于3类致癌物（对人的致癌性尚无法分类，即可疑对人致癌）。

世界动物保护协会犬只项目经理姚越表示，从全球经验来看，简单扑杀、毒杀犬只的行为对流浪犬只的控制并不奏效，并且会破坏已经形成的狂犬病免疫屏障，后果十分严重。

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