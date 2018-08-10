中国32家房企前7月销售额同比上涨37%，一二线城市压力较大

2018年以来中国房地产调控力度不减，下半年以来，多个城市调控进一步加码。不过，中原地产研究中心9日公布的统计数据显示，在调控重压下，标杆房企销售业绩依然明显增长。

据经济参考报报道，该机构的数据显示，截至目前，合计32家房企公布了前7月销售业绩，销售金额累计达到25373亿元，同比涨幅高达37%。

从数据来看，大部分企业7月单月以及前7月的累计业绩均实现了正增长。8日，远洋集团公告称，7月单月远洋实现协议销售额约为55.2亿元，比去年同期上升41%；1至7月，累积协议销售额已达到约506.3亿元，比去年同期上升47%。此外，龙湖集团7月单月实现签约额172.4亿元，同比增长65.8%。1至7月累计签约额1143.4亿元，再创历史新高。

“虽然调控政策持续收紧，资金面压力增加，但房地产企业特别是龙头房企的销售额依然处于高位。”中原地产首席分析师张大伟认为，相比前6月房企累计业绩同比上涨35.4%，7月这32家房企销售额继续同比上涨，且有加速趋势。“单独从7月数据来看，上述32家房企单月销售额3328亿元，比2017年同期上涨了46.3%。整体来看，1至7月标杆房企完成年度销售任务比例达到55%”。

张大伟介绍说，7月单月，全国房地产市场调控密集程度空前，据不完全统计，累计有60多个城市发布了超过70次各类型房地产调控政策，1至7月累计调控次数超过260次。“不论是7月单月，还是前7月，房地产市场调控次数都刷新了历史纪录”。

“虽然一二线城市调控效果明显，但从全国房地产数据看，在去库存显效之后，大部分标杆房企上半年都在积极拿地。”张大伟表示，“从全国数据看，一二线城市调控压力较大，但三四线城市土地市场成交额普遍高企。在这种大趋势下，大量中型标杆房企成为土地市场拿地的主流企业”。他认为，从未来趋势来看，2018年大部分房地产企业将会刷新历史销售纪录。

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