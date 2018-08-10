经典漫画《老夫子》原稿亮相香港苏富比

“旧情复炽：老夫子AND苏富比”展览将于10日至25日在香港苏富比艺术空间举行。展览展出经典漫画《老夫子》原作者王家禧及其长子王泽的120余幅原稿及相关画作。

据新华网报道，在9日举行的传媒预展上，香港苏富比艺术空间策划总监黄杰瑜表示，王家禧一生以画《老夫子》漫画为职业，这次展览是要向这位画坛前辈致敬，也希望能借此让公众回味香港的美好情怀。

本次展览作品较为丰富，包括王家禧早年珍贵彩色封面和黑白4格、6格漫画作品。展览焦点作品之一为王家禧于1964年创作的“摇滚老夫子”封面原稿。据王泽介绍，《老夫子》在1964年首次出版单行本漫画，首集的封面原稿已经遗失，“摇滚老夫子”是第二期封面。这是现存最早的封面原稿，十分珍贵。

在这幅封面原稿中，老夫子、秦先生和大番薯分别演奏电吉他、萨克斯和架子鼓等乐器，演绎摇滚风格，一派热闹景象。

“小时候最开心的事情就是翻阅《老夫子》漫画，时常逗得我开口大笑。《老夫子》是许多人的共同回忆，它存在于我们记忆的深处。”当日一位前来观展的观众向记者表示。

2008年，《老夫子》获邀参加苏富比秋拍，成为全球首件漫画拍卖品，8幅作品共拍得47万港元。2014年，苏富比举办了首个王家禧亲笔手稿展览，在漫画界引起不小轰动，展览甫开，作品便迅速售罄。

王家禧于2017年1月1日凌晨在美国离世，享年93岁。他的漫画作品风格独特、内容耐人寻味，展现香港社会不同年代的生活面貌，并被翻译成多种语言出版，深受读者喜爱。

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