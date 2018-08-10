恒大法拉第中国公司落户广州 注册资本27亿元

在中国恒大集团创办人许家印入股乐视集团创始人贾跃亭投资的电动汽车制造商法拉第未来（Faraday Future，简称FF）后，恒大法拉第未来中国公司宣告成立。

据澎湃新闻网今天的报道，中国国家企业信用信息公示系统资料显示，恒大法拉第未来智能汽车（中国）有限公司本周二（7日）成立，登记机关为广州市南沙区市场和质量监督管理局。

恒大法拉第未来（中国）公司注册资本为20亿美元（27亿新元），登记地址为广州市南沙区海滨路171号9楼，其股东为恒大法拉第未来控股（香港）有限公司。执行董事兼总经理为恒大集团副总裁彭建军，监事为刘浩。

工商资料显示，恒大法拉第未来智能汽车（中国）有限公司的经营范围包括仪器仪表批发，计算机零售，化工产品批发（危险化学品除外），软件零售，电子产品零售，通用机械设备零售，计算机技术开发、技术服务，汽车零售，车辆工程的技术研究、开发，机械技术转让服务，汽车租赁，货物进出口，汽车零配件零售、批发等。

香港公司注册处资料显示，恒大法拉第未来控股（香港）有限公司英文名称为Evergrande FF Holding（Hong Kong） Limited。

本月2日发布的外商投资企业名称核准公告显示，恒大法拉第未来智能汽车（中国）有限公司获得名称预先核准。

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