马云：企业想要更优秀 最好全都聘用女性

阿里巴巴集团创始人马云前天参加在南非举行的“网络企业家：非洲数字雄狮的崛起”活动时表示：要想经营一家很棒的企业，公司内的女性员工比例至少要达到五成；若是希望企业能更优秀，“所有的员工可能都得是女性”，这番谈话肯定女性特质在职场上的表现。

据《新浪科技》报道，马云在演说中强调，网络这行在创业时，不太在意性别问题，只关心产品的发展。“如果你想经营一家很棒的企业，公司女性员工比例至少要达到50%；在优秀企业中，所有员工可能都是女性。”他以阿里巴巴为例，说明目前公司内有48%的员工为女性，高阶主管中的女性比例也有34%。这样的用人调度是因为“女性拥有很多优秀的特质，和男性不同，她们不仅要打理家庭，还要照顾孩子同时投入心力在工作上。”马云认为，这些特质正符合阿里巴巴的需要。

他认为，企业的经营方式，应该先关注客户、再来是员工，最后才是股东。认为能满足客户的需求，自然会有生意上门。有了快乐的员工、公司才能发展。目前非洲的环境和十几年前阿里巴巴刚成立时的中国大陆非常类似，虽然一切还未起步，但也因此充满了各种可能性，非常适合在这样的环境下开创网路事业、发展电子商务。“非洲女性拥有很大的潜力，她们有强烈的热情与爱，能把服务做好”。

在此次活动中他也强调非洲发展“全球化”、“数位化”的重要性。希望能透过青年创业基金的方式，做为非洲青年创业的开端。鼓励非洲青年投入网络业，创造就业机会、发展非洲经济。

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