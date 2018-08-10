卢丽安：“脱台者”是冷战思维应弃用 “融陆者”更恰当

在台湾出生、受教育的上海复旦大学外国语言文学学院副院长卢丽安，自从成为中共十九大党代表后，她一言一行都是话题。卢丽安接受《亚洲周刊》专访表示，她一直对台湾青年说，不要把大陆当陌生人，不要把自己当过客，台胞也是中国人，“我们应该理直气壮地参与到神州大地的命运里”。

今天出版的最新一期《亚洲周刊》封面故事，以“从’统一’到‘融一’的传奇”作为卢丽安专访的标题，文章称，卢丽安在北京人民大会堂十九大代表通道的发言，让一名大学的台湾教师突然成为“央视2017年十大感动人物”。

文章说，2017年10月下旬，民进党政府迅速决定废止卢丽安的台湾户籍。 卢母心痛地问，卢丽安若是在美国，就是“台湾之光”，为什么她在大陆就被台湾当局不容？

对于今年英国广播公司（BBC）中文网则用“脱台者”来形容宁愿冒着被台湾注销户籍、长期在大陆发展的台湾人。 卢丽安表示，“脱台者”这个词并不好，媒体应该弃用，因为这个词还是冷战思维，且在挑拨离间两岸同胞原属于同一血脉、文化的事实。大家眼光要放长远一点，不如用 “融陆者”更洽当，才能正面促进当下两岸局势的和平发展。

卢丽安在专访中说“我为什么要畏惧中国共产党？”她表示，如果她愿意而且机缘合适的话，的确曾想过在英美异国求职生活；但做为中国人的自己，为什么要为上两代人的政治恩怨埋单，为何要被偏狭的政治立场绑架，自动放弃对中华文化的承继权。

卢丽安认为，文化上，过去台湾两位蒋总统推广了中华文化的认同与教育，维系了“一个中国”的最大公约数。至于两岸社会、制度、文化上的差异，难道高雄与台北就没有差异？苏格兰跟英格兰的连接在哪里？英国与欧洲大陆如何求同化异？

卢丽安说，“作为一名学者，我更清楚明白这些所谓制度差异、价值差异、文化差异，其实都是可以交流沟通、可以试图弥合的。”

对于大陆颁布“惠台31条”，卢丽安认为这是大陆用行动表明愿意并希望与台湾分享民族复兴的果实。

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