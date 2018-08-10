北京同仁堂与幸福集团“结盟” 老字号打造新布局

北京同仁堂兴安盟中药材有限责任公司，今天与幸福世纪集团股份有限公司签署战略合作协议，合力开启健康减脂计划，共同打造大健康市场，引领大健康产品发展。

据中国新闻网报道，北京同仁堂是中国中药行业老字号，创建于清康熙八年，自1723年开始供奉御药，历经八代皇帝188年，其产品以"配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显著"而享誉海内外。随着互联网+时代来临，在网络大浪潮的冲击下，传承与创新是老字号发展过程中无法回避的问题。同仁堂兴安盟本着“传承不守旧，创新不忘本”的理念，不断创新，紧跟时代脚步，让老字号保持源源不断的生机与活力。

本次北京同仁堂与幸福世纪集团达成战略合作，是具有悠久历史底蕴老字号传承与创新的新布局。守正创新的同仁堂兴安盟，从努力研发新产品、提高技术水平、更新经营理念、完善经营管理等方面下足功夫，致力让老字号再“火”五百年。

幸福集团一直以来都在为大健康产业的发展不断发力。近年来，幸福集团持续向大健康产业延伸，积累大健康产品储备，大力拓宽产品线。双方“结盟”，开启了大健康领域新的风向标，全力推进老品牌融入新领域的探索，打造大健康市场新生态。双方借助互联网社交电商新思路、新模式、新手法，穿好产品营销“外衣”，以期满足更多消费者的需求。

此次战略结盟，同仁堂成功向社会传递了其求变求新进驻大健康市场的决心和信心。在不断变革与发展的道路上，同仁堂兴安盟不受限于自己“百年老字号”的辉煌荣誉，在守住初心的基础上，以最果敢的姿态，去迎接全新的挑战。

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