华融前董事长赖小民住所藏5400万元 为中国贪官之最

中国华融前董事长赖小民4月被查落马后，办案人员在他几处房产里，搜出共计2.7亿元人民币（5400万新元）的现金，总重超过3公吨，打破中国贪官记录。

据港媒《明报》报道，此前私藏现金最多记录是前能源局煤炭司副司长魏鹏远。2014年，他的家中被搜出大量现金，当时执法人员光是数清2.3亿元人民币的现钞，就烧坏四台点钞机，“不知道这次赖小民的2.7亿元，需要烧坏几台点钞机”。

另据中国媒体财新网报道，8月3日，中国华融集团在北京召开为期两天的2018年中工作会。会议通报了赖小民案令人咋舌的一些细节，比如，办案人员在赖小民的几处房产里，搜出共计2.7亿元人民币的现金。

报道称，如果以刚出库的新钞计算，一张百元人民币钞票重约1.15克，1万元约重115克；1亿元人民币重1150公斤。2.7亿元现金总重量将达3.105公吨，若堆放在一起，超过3立方公尺。

中共中央纪委国家监委网站4月17日晚间发布消息称，中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长赖小民个人涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

中国华融是中国四大金融资产管理公司之一，2015年10月30日在香港上市。2017年业绩显示，中国华融总资产达1.87兆元人民币。

国庆促销配套