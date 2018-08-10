美国务院网站大陆版图列台湾 台外交部严正关切

美国国务院官网去年改版后撤下中华民国国旗，至今仍未掛回，近日又遭网民发现将台湾列在国情简介的大陆地图中。台湾外交部今天对此表示，当前台美关系坚实稳固，外交部已就本案向美方表达严正关切，获美方详细说明，美方并重申对台立场不变。美国在台协会（AIT）今天对此则表示，没有评论。

据《自由时报》报道，继在国情简介中撤下中华民国国旗后，美国务院网站“国家与地区”项目、大陆国情简介页面里，遭网民发现台湾被纳入大陆版图，网民质疑将台湾与大陆标注同色的地图，等同传达“台湾是大陆一部份”的意涵。

外交部说，美方表示，地图设计之初，已对相关情势纳入考量，并在图中做适度区隔。此外，美国国务院网站的台湾简介部分，采取另辟专页的方式处理，并未列在大陆的网页内容。外交部已提醒美方，地图的底色设计可能使外界对美国政府立场产生混淆，请美方迅速改善及对外说明。

外交部强调，当前台美关系坚实稳固，互信良好且沟通顺畅，双方持续深化在政治、安全、经济及文教交流等各层面的合作。特朗普政府上任以来，已多次重申《台湾关系法》及“六项保证”的对台承诺，未来会继续强化与美国的沟通，共同深化台美伙伴关系。

针对美国国务院官网在国情简介页面中撤下中华民国国旗一事，美国对此仅重申，美国对台政策没有改变，但至今没有掛回国旗。



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