中国央行承诺不搞强刺激 在贸易摩擦中不动用人民币汇率

中国央行表示，不会将人民币汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动，也不会进行任何强刺激。

据彭博社报道，中国人民银行在周五发布的第二季度货币政策执行报告中表示，坚持不搞“大水漫灌”式强刺激。报告还表示，稳健的货币政策要“保持中性、松紧适度。”这一表态比6月份更显宽松。

中国央行一直在谨慎平衡，一方面要遏制全国不断增长的坏账，另一方面也必须确保企业信贷供应、继续推动经济增长。随着中国与美国爆发贸易战，且经济已经出现放缓，央行的任务变得更加困难。

央行表示将灵活运用多种货币政策工具，继续完善宏观审慎政策框架。报告称，还将深化金融机构改革，扩大对外开放，通过增加供给和竞争改善金融服务。

虽然预计全球经济面临贸易摩擦升级、新兴市场金融波动、全球金融市场脆弱性增加的风险，但中国央行表示不搞竞争性贬值，不会将人民币汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动。

中银国际证券驻北京的首席宏观分析师朱启兵表示，这些评论显示中国央行平时将对外汇市场采取不干涉方式，但在发生任何大幅波动时会进行干预。

中国央行表示，加快建设现代化经济体系、推动高质量发展任务“艰巨繁重”。这比前一份货币政策执行报告中的语气更加忧心。报告还表示，随着地方政府投融资行为和金融机构运作更加规范，基建投资增速有所下行，短期内或对经济形成一定扰动，但从中长期看有利于实现经济增长动能转换。

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