美国宣布恢复对伊朗首轮单边制裁 中国：“长臂管辖”

据中国外交部网站，发言人陆慷就美国宣布恢复对伊朗首轮单边制裁表示，中方一贯反对单边制裁和“长臂管辖”，并已多次公开表明上述立场。长期以来，中国同伊朗在经贸、能源等领域开展了公开、透明和正常的商业合作，合情、合理、合法，既不违反联合国安理会决议和中方承诺的国际义务，也不损害其他国家利益，理应得到尊重和维护。

中方一贯认为，动辄制裁或以制裁相威胁解决不了问题，只有对话、谈判才是解决问题的真正出路。希望有关方面本着平等和相互尊重的原则，通过对话、协商化解分歧，共同维护地区及世界的和平稳定。

国庆促销配套