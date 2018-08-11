中国多地生育政策在调整 有的让生三孩

面对持续低迷的人口出生率，辽宁、湖北、新疆等地出台了更加积极的生育政策，延长产假时间、提高生育补助等“真金白银”的政策相继实施。陕西省则明确表示，要适时全面放开计划生育。同时，限制生育三孩及以上的政策虽然存在，但一些地方在执行过程中已逐步放开，生育三孩无需缴纳社会抚养费，一些补助或免费服务项目，也适用于三孩家庭。

据中新经纬报道，从“双独二孩”“单独二孩”到“全面二孩”，经过十几年循序渐进的调整，生育孩子的权利正逐步回归家庭。但“全面二孩”政策实施两年多来，人口出生率、自然增长率虽有上升，但并起到没有十分明显的提振作用。

中国国家统计局的数据显示，在“全面二孩”政策实施的第一年，即2016年，全国出生人口1786万人，出生率为12.95‰，自然增长率为5.86‰。但到了2017年，全年出生人口1723万人，出生率为12.43‰，自然增长率为5.32‰，三项指标均较2016年有所下滑。

人口专家、北京大学社会学系教授陆杰华对中新经纬客户端表示，有生育愿望的家庭，会在全面放开二孩政策的第一年就进行生育，随着生育愿望下滑，出生率也会有所下降。

为应对这一情况，各地的生育政策日趋积极。辽宁省明确提出，建立完善包括生育支持、幼儿养育等全面两孩配套政策。完善生育家庭税收、教育、社会保障、住房等政策，探索对生育二孩的家庭给予更多奖励政策，减轻生养子女负担；完善计划生育奖励假制度和配偶陪产假制度。

湖北咸宁市近日发布的《关于加快实施全面两孩配套政策的意见》，从医疗、教育、社保、延长产假、提供生育补贴、母婴设施建设等多方面入手，完善相关政策。

咸宁市提出，鼓励有条件的机关、企事业单位将政策内二孩及以上产妇产假延长至6个月、配偶护理假延长至1个月；符合生育政策的参保城乡居民住院分娩，发生的符合规定的医疗费用纳入医保报销范围，年最高支付限额900元；政策内出生的第二个及以上孩子，在辖区内公办幼儿园和普惠性民办幼儿园就读的，可以减免一定金额的保教费。

有地方计生政策执行力度宽松

中国《人口与计划生育法》规定，不符合相关规定生育子女的公民，应当依法缴纳社会抚养费。因此，各省份也都会根据所在地年人均收入数倍不等征缴这笔费用。但随着生育政策逐渐放宽，一些地方已经默许了超生现象的存在。

因为前两胎都是女孩，河南北部某农业大县的刘先生与妻子决定再要一个，他们在2017年如愿迎来了儿子的出生。孩子出生前，刘先生还在担心是否需要缴纳社会抚养费。

按照2016年5月底新修订的《河南省人口与计划生育条例》，违反法律、法规规定生育第三个及以上子女的，应当征收社会抚养费。每多生育一个子女，分别按发现违法行为时男方和女方户籍所在地县(市、区)上一年度城镇或者农村居民人均可支配收入的三倍征收社会抚养费。以此计算，刘先生需要缴纳约32000元人民币（6424新元）的社会抚养费。

但直到现在，也没有任何政府部门催缴过这笔罚款。刘先生称，之前违反计生条例超生，如果不缴纳社会抚养费，孩子的户口会很难办理，不过现在，几乎不会遇到任何阻挠。不仅如此，孩子出生前的产检、住院费等，依旧能享受到一定的补助。

刘先生说：“在我们周围的几个村，一个家庭生3个或者4个孩子的情况也不少，几乎没听说还要交罚款的。”

这种情况，在其他地方也存在。江西赣州市的一位乡镇干部对中新经纬表示，现在超生已经不再罚款，也没有其他限制，计生部门没有了之前的强势，开始鼓励生育了。

生育率水平较低的黑龙江省更为积极。2016年4月修订的《黑龙江省人口与计划生育条例》中规定，夫妻双方均为边境地区居民的，可以在依法生育两个子女基础上，再生育一胎子女。

但各地对征缴社会抚养费的力度也不相同。据媒体近日报道，因拒缴社会抚养费，湖南岳阳汨罗市15个镇的221名违法生育对象被法院纳入失信被执行人名单。

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