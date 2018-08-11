台湾历史新课纲引发“去中国化”质疑

台湾高中历史课拟由编年史改为主题式，某些主题以“东亚”脉络解读，引发“去中国化”质疑。国民党文传会代理主委唐德明10日批评，此次审议课纲不但程序异常，课纲本身也充满争议，“教育是百年大计，政治介入很可耻！”

据《旺报》报道，唐德明指出，从11日起一连3天，密集审议十二年国教社会领域新课纲，破例首次要利用平常的上班日开会，他质疑，既然课纲审议如此紧迫，为何国教院院长许添明，同时也是课发大会召集人、课审大会委员却在7月31日被撤换，学术副院长洪俪瑜也同时去职，整个国教院只由行政副院长郭工宾代理，“这种诡异的情况，很难不让人怀疑其中是否有政治力介入。”

再看课纲本身，唐德明称，待审课纲只有三个分域，就是台湾、东亚及世界，这种把中国史并入东亚史，而且舍弃朝代编年史的编排方式，明显就是政治力介入教育，民进党企图“去中国化”的目的昭然若揭。

唐德明表示，这种埋藏“去中国化”目的的课纲，对于高中生学习历史而言也是灾难。他认为，采主题式教学，易让学生在历史脉络与朝代时序方面混淆不清；主题式研究只适合已通盘了解历史脉络的学者，对高中生来说，采用编年史方式，更能增加学生的历史逻辑。

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