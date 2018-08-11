百度外卖代理商北京静坐维权 有人投资300万人民币损失惨重

7月中旬，来自全国各地的近百家百度外卖代理商围堵了百度公司北京总部，他们喊出“李彦宏还钱”的口号，要求百度赔偿自己的损失。

据《华夏时报》报道，自2017年8月24日百度外卖被饿了么收购之后，百度外卖的市场份额不断下滑，许多地区代理商前期的巨额投入血本无归。

8月9日下午，在北京西二旗地铁站附近的百度大厦前仍有六七名百度外卖代理商不肯离去，代理商马东对《华夏时报》记者说，他已经在百度门前静坐20余天，“不拿回损失我们是不会放弃的。”

这是一场豪赌，而他们赌的是“这么大的一个公司是可以信任的”。马东入局的时间不长，他从去年6月开始成为百度外卖在山东的一名县级代理商。他看好外卖市场，并认为与百度合作“前途一片光明”。而他不知道的是，彼时距离百度外卖与饿了么正式宣布合并仅不到2个月时间，谈判与交割甚至已在进行当中。

从2016年下半年开始，百度明确AI为发展重心后，对分支业务进行了重新梳理，百度外卖一直在寻找买家。2017年8月21日，《财经》杂志披露了百度外卖的交易细节：百度外卖以5亿美元（6.87亿新元）出售，百度打包流量入口资源给饿了么，作价3亿美元，总收购价格为8亿美元。

曾经的百度外卖在市场中占有举足轻重的地位，并与饿了么、美团三分天下。而在马东这些代理商的眼里，“百度外卖的江山是百度和代理商一起打下来的”。

事实上，在百度外卖的整体运作当中，代理商一直充当的是冲锋陷阵的角色。据代理商介绍，他们成立的公司更像是由百度统筹管理，提供系统服务、部分资金支持，而同时又独立运营的分公司，不过有实无名。每一笔外卖交易获得的商户佣金和配送费，百度方面从中抽取5%至20%的服务费，其他收入则均归于代理商。地区代理商需要自行承担人力费用（包括骑士工资）、市场推广、办公场地租金等方面的支出。

在不同的地区和不同时期入局的代理商，百度外卖有着不同的管理政策。《华夏时报》记者看到的多份合作协议显示，总体来看，百度外卖在初期为代理商提供了较大的扶持政策，而随着时间的推移力度不断缩减，最后甚至试图从代理商处“抽血”。

一份签订于后期的合同显示，代理商签约后需要缴纳10万元（人民币，2万元新元）的质量保证金和40万元的运营保证金。其中，质量保证金在协议到期时返回。运营保证金则取决于代理商在市场推广物料配置和补贴方面的投入，也就是说，代理商在市场推广时有所投入，才能拿回自己缴纳的相应保证金。这样的政策令代理商只能一往无前。

7月18日，百度方面回应称，感谢百度外卖合作商长期以来的辛勤付出，百度集团是百度外卖投资方之一，不参与日常运营，相关地方合作商与百度外卖之间的代理关系及具体的运营策略，与百度集团无直接关系，并表示，“部分代理商要求分享百度外卖与饿了么合并交易所产生的股权转让对价，于法无据。”

卖身前的突进

马东在成为代理商后，一个月时间拉起了一支三四十人的队伍，每个月仅人力成本就超过10万元。而在前期的市场开拓中，吸纳商家入驻、市场推广物料制作、广告投入等方面也承担着巨大的支出。基于对百度品牌的信任和对市场的乐观，他早已做好前期亏损的准备。

然而，马东入局没多久，变故陡生。几个月后百度外卖被饿了么收购，百度外卖代理商能够获得的总部支持开始缩减，逐渐无力与饿了么对抗。据马东介绍，在饿了么宣布收购百度外卖后，去年9月份在北京开代理商大会时，饿了么创始人张旭豪与时任百度外卖CEO巩振兵曾鼓舞士气，表示要共同做大做强。张旭豪在公开信中用“强强联手、蓝红双剑合璧”来形容合并，并称将对百度外卖代理商和饿了么方面一视同仁。

今年3月，巩振兵离开百度外卖，此后加盟易到出任CEO，创始团队成员已几近走空。7月29日，面对代理商的质疑，在一个代理商沟通群中，巩振兵回应称，“商业行为自有商业行为规则，是兄弟是朋友的江湖再见！钱可以再挣，良心坏了就完了”。而后便退群。

饿了么看中的或许只不过是百度外卖手中的市场份额。据马东介绍，在宣布合并的几个月后曾出现过一次导流事件。在百度外卖商户端，可通过“一键导入”的方式进入饿了么平台。尽管引起了代理商的集体抗议，但事情已经发生，在百度外卖将该功能取消后，事情最终不了了之。《华夏时报》记者看到的一份微信聊天截图显示，百度外卖方面将之称为合并过程中产生的一次失误。

此外，由百度外卖提供的新用户立减、满减补贴等推广政策支持，还曾一度被全部下架，令代理商们陷入困境。马东表示：“卖身前几个月百度方面还大肆进一步招代理，就是想做市场数据，抬高估值，圈代理商的钱。”今年春节过后，马东遣散了所有员工。据他称，亏损总额达到120万元，是他多年的积蓄。

5月3日，马东正式提出要求返还8万元的质量保证金，但时至今日仍未返还。据其介绍，同样被拖欠保证金的代理商并非少数。

另一位河北的市级代理商木子同样认为，百度在被收购前的最后扩张毫无逻辑。她说，在2017年上半年百度外卖还曾做过几次强力的补贴政策，“满20减15，全城0元起送免配送费”。这样的政策给代理商造成了巨大的亏损，“那阵子平均每单亏损在10元左右，特别残酷”。据代理商介绍，百度外卖的满减补贴中，代理商承担最主要的部分，百度外卖仅提供一定额度的支持。在酝酿卖身给竞争对手前，仍在大肆开拓市场，这令代理商们无法接受。

中国政法大学法学院副教授、资深律师刘晓兵认为，从《公司法》来讲，并购活动产生的信息披露义务较高，百度外卖与代理商签订合作协议，双方都负有及时将可能对合作产生影响的事务告知对方的义务。百度外卖与饿了么合并，将对双方的合作产生影响，而且会影响到合作方代理商的利益，百度肯定有信息披露义务。

与马东不同，2016年年中成为代理商的木子至今仍然在坚持运营。在前期，百度外卖有着严苛的管理政策，制定了一系列KPI考核政策，3个月未能达成就将取消代理资格。不过，在今年开始，部分地区甚至已经处在“没人管”的状态。木子的合同很快将要到期，她累计投入近300万元，损失惨重。

据最新消息，8月8日，部分代理商已在北京市海淀法院提交了诉状，目前仍在等候是否受理的答复。“现在也正在联系美国方面的律师，计划在美国也同时起诉。”木子说。

（文中受访代理商均为化名）

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