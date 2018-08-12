中日友好人士共同纪念《中日和平友好条约》缔结40周年

11日，中日友好人士共聚北京，出席国际学术研讨会，纪念《中日和平友好条约》缔结40周年。

据中新社报道，当天，由中国社会科学院主办、中国社科院日本研究所承办、中国公共外交协会协办的“弘扬条约精神，深化友好合作——纪念《中日和平友好条约》缔结40周年”国际学术研讨会在北京召开。中日双方友好人士等100余人参加研讨会。

中国前国务委员戴秉国出席会议并致开幕辞，中国社会科学院院长谢伏瞻、日本前首相鸠山由纪夫出席开幕式并分别作主旨报告。

戴秉国指出，对条约签订40周年最好的纪念就是中日双方合力开创下一个40年中日关系的新时代。为此最重要的是：第一，双方应该按照“条约必须信守”的国际法要求，重温并恪守条约精神，切实把和平友好、合作的要义发扬光大，确保两国关系的政治基础更加坚固，使两国关系能够在21、22、23世纪都健康稳定地发展下去，造福中日两国人民，造福亚洲和世界；第二，把握世界形势发展变化的历史趋势，坚持中日关系的正确方向；第三，共抓、共享发展机遇。中日关系的发展历程就是两国利益纽带不断扩大和深化的过程，今年是中国改革开放40周年，中国不会忘记日本一直以来深度参与和支持中国改革开放。双方务必要把握好机遇，走好合作共赢之路，做大做好共同利益的蛋糕，为两国人民提供更多福祉。

谢伏瞻从中日深化合作、共同发展、为亚洲与世界作出应有贡献等方面谈了三点看法：第一，共迎挑战，共负责任，以加快区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)谈判、构建多边合作机制为引领，开创地区合作共赢新局面；第二，共担使命，顺势而为，以开辟中日“一带一路”国际合作新空间为契机，推动构建亚洲命运共同体、人类命运共同体；第三，相向而行，多措并举，以构建合作共赢的新型国家关系为目标，推动中日关系实现长期健康稳定发展。

鸠山由纪夫以“面向未来，实现真正的日中友好”为题作主旨报告指出，应以日中韩三国为中心构筑东亚共同体，以友爱精神为根本，实现从经济、贸易、金融到教育、文化、体育、医疗、福祉、环境、能源乃至安全保障的共同体，唯有此才能实现地区的和平友好发展。

他在报告中赞赏中国提出的“一带一路”合作倡议，认为日中在技术和资金方面各有优势，两国存在着巨大的合作空间，呼吁日本早日加入亚投行，希望日中两国以史为鉴，面向未来，深化相互尊重、相互理解、相互扶助的友好合作关系。

此次研讨会以弘扬条约精神、深化友好合作为主题，分为《中日和平友好条约》的时代背景与历史经验、缔约40年来的国际环境与中日关系、新形势下如何弘扬条约精神并发展中日关系三个单元，总结两国关系发展的历史经验，分析中日与世界的互动规律，探讨未来合作前景，为推动中日关系重回正轨并长期健康稳定发展建言献策。

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