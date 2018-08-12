香港警方捣破黑帮诈骗集团 拘十二人

香港警方昨天（11日）破获一个由黑帮操控的诈骗犯罪集团，涉嫌以虚假文件向银行及财务机构借贷。行动中共拘捕12人，包括黑帮主脑，案件涉及骗款150万港元。

据《星岛日报》即时新闻报道，沙田区军装警员今年4月接报到沙田沙角村一单位调查纠纷案时，在屋内发现大批怀疑虚假文件，电脑内亦藏有大量个人资料。警员认为可疑，于是交由沙田区重案组接手，拘捕当时单位内的一男一女。

重案组联同商业罪案调查科调查后，揭发一个诈骗集团，专门使用虚假文件向不同财务机构借贷，并锁定14名集团成员身份。至9日及10日，重案组与商罪科分别在九龙及新界区多处拘捕6男4女，年龄介乎24岁至41岁，当中包括骨干成员及38岁男主脑。行动中捡获信用卡、入息证明、伪造身份证补领书、打印机及电脑等证物。

香港电台报道，沙田区重案组第三队主管任展良表示，涉事集团已运作一年，部分成员具黑社会背景，部分人因信贷评级较低，未能从银行或财务公司借贷，因此集团其他成员伪造雇员合约、住址证明、银行月结单等。由于借贷金额不高，银行或财务公司可能察觉不到是虚假文件。

据悉，案件涉及的贷款申请数量超过100宗。其中，犯案集团成功向20间银行构构申请150万港元，不成功的申请则涉款250万港元。警方不排除有更多人被捕。

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