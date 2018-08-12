中国十家影视公司响应抵制天价片酬

据中国之声《新闻纵横》报道，爱奇艺、优酷、腾讯视频三大视频网站以及多家影视公司发表名为《关于抑制不合理片酬，抵制行业不正之风的联合声明》，称采购或制作的所有影视剧，单个演员的单集片酬（含税）不得超过100万元，其总片酬（含税）最高不得超过5000万元。此外，声明称也将共同抵制偷税漏税等违法现象。

央广网今天（12日）引述此消息时称，近年来，天价片酬一直是行业的热门话题。一线艺人、流量明星的片酬频繁突破“天花板”，引来民意声讨。此外最近一段时间，明星片酬的“阴阳合同”、偷税漏税等爆料，更是引发监管部门出手调查。

声明提出，要共同抵制艺人天价片酬现象，倡导成本用于制作，投入服务品质。三家视频网站联合六大影视制作公司，即日起将严格执行有关部门每部电影、电视剧、网络视听节目全部演员、嘉宾的总片酬不得超过总成本的40%，主要演员片酬不得超过总片酬70%的最高片酬限额制度，并且对不合理的演员片酬进行控制。单个演员的单集片酬（含税）不得超过100万元人民币，其总片酬（含税）最高不得超过5000万元人民币。此外，联合声明提出，要共同抵制偷逃税、“阴阳合同”等违法行为。

国庆促销配套