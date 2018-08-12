两岸建筑师齐聚福建闽清 参与“美丽乡村”青年设计大赛

作为第六届海峡青年节系列活动之一，“两岸青年设计大赛·美丽乡村”于本月10日至11日在福建闽清雄江举行，来自海峡两岸的百余名城乡建设人士围绕“美丽乡村的保护和发展”现场展开讨论。

据中国新闻网今天（12日）报道，此次大赛由闽清县人民政府、福建省青年建筑师协会主办，福建省创客小镇投资有限公司、橄榄湖创客小镇承办。

据主办方介绍，本次活动的参赛者分别来自台湾28家建筑师事务所、5所台湾高校、3个台湾建筑行业协会组织；大陆方面参与的高校有清华大学、厦门大学、华侨大学等，以及福建省内外各大设计院、事务所。

11日，九组参赛队伍在决赛现场，紧密围绕"美丽乡村的保护和发展"，分别就自己的共创成果进行展示和解说。各团队创新想法层出不穷，提出海峡云村、数字乡建等全新理念，力求共创完美和谐的美丽乡村整体解决方案，活化福建乡村经济。

当天，在福建省住建厅的支持下，福建省青年建筑师协会发起的“两岸建筑师联合驻村行动”在活动现场正式启动；由福建省青年建筑师协会发起，海峡两岸优秀乡建人士加盟，共同打造的“乡建学院”也于同日正式揭牌成立。

福建省青年建筑师协会会长林深表示，乡建学院作为两岸乡建教育平台，由两岸的资深设计师、施工匠人、运营管理者、投资导师组成，此后将分享乡建实践心得与经验，培养乡建人才，为乡村建设链接各方资源，落实乡村建设。

主办方称，本次“两岸青年设计大赛·美丽乡村”开创了两岸联手打造美丽乡村的新模式，结合“两岸建筑师联合驻村行动”、乡建学院、台创基地等平台，以结对子的方式引入台湾高层次、多领域人才组团驻村，在地共创共建、优势互补，共同促进“乡村振兴战略”在地落地生根。

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