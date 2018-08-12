南中国海热带低压导致广东茂名4.6万人受灾

受南中国海热带低压影响，前天至今天（10-12日）广东茂名市北部、东部和南部沿海地区持续出现暴雨到大暴雨局部特大暴雨，其中信宜5个乡镇受灾，受灾人口4.6万人，紧急转移安置危险区域人员7802人，失踪人员2人。

据中新网报道，鉴于防汛形势严峻，当天，茂名市防汛防旱防风指挥部已将防汛Ⅲ级应急响应提升为防汛Ⅱ级应急响应，防风Ⅳ级应急响应仍生效。

据了解，受南中国海热带低压降雨影响，茂名市江河水位普遍上涨，涨幅在0.5至4.77米，已经出现超警的河流有信宜思贺河、平塘河、白龙河，思贺河思贺站曾超过警戒水位2.22米。截至记者发稿时时，茂名信宜市5个乡镇受灾，受灾人口4.6万人，紧急转移安置危险区域人员7802人，失踪人员2人。农作物受灾面积2.21万亩，倒塌房屋23间，全市直接经济损失约2.3亿元人民币。

由于受暴雨袭击，信宜思贺镇曾一度通信中断，目前，超过警戒水位逾2米的思贺河下游水位没有暴涨，未接到水电站溃坝报告。

中共茂名市委书记李红军在茂名市防汛防旱防风指挥部坐阵指挥，与在信宜一线检查指导救灾的茂名市长许志晖现场连线，对抢通道路、通信作部署。

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