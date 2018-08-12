李克强同安倍晋三就中日和平友好条约缔结40周年互致贺电

中国国务院总理李克强今天（12日）与日本首相安倍晋三互致贺电，庆祝中日和平友好条约缔结40周年。

据新华社消息，李克强在贺电中表示，40年前，两国老一辈领导人和政治家作出缔结中日和平友好条约的决断，以法律形式确认了中日联合声明的各项原则，为中日关系树立了重要里程碑。40年来，中日关系取得令人瞩目的发展，为两国人民带来福祉，也为地区和世界的繁荣稳定作出贡献。

李克强指出，今年5月，我应邀赴日出席第七次中日韩领导人会议并对日本进行正式访问，推动中日关系重新回到正常发展轨道。中方愿同日方继续本着以史为鉴、面向未来的精神，遵循中日四个政治文件各项原则，维护政治基础，深化互利合作，妥善管控分歧，推动中日关系长期健康稳定发展。

安倍晋三在贺电中表示，40年前日中两国伟大的先辈们将作为两国关系长期指针的和平友好精神铭刻于条约之中。此后，日中双方在这一基础上共同努力，推动两国关系在政治、经济、文化、人员往来等广泛领域取得了实实在在的发展。日中两国对地区和世界和平繁荣负有重要责任。双方应继续携手深化合作，为解决国际社会面临的各种课题作出贡献，回应各方期待。

安倍表示，今年5月，李克强总理对日本进行了正式访问，此访对今后日中关系发展具有极其重要的意义。通过此访日中关系回到了正常发展轨道。我期待年内访问贵国，推动日中关系进入新阶段。

国庆促销配套