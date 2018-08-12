中国最高检影视中心：终止联合摄制电视剧《人民的使命》

据最高人民检察院影视中心微信公众号消息。昨天（11日），最高人民检察院影视中心发布《关于终止联合摄制电视剧的声明》。声明称，自2018年8月10日起，终止与湖南天尚影视传媒有限公司联合摄制电视剧《人民的使命》，撤销相关授权。

据中新网今天（12日）报道，声明称，最高人民检察院影视中心与湖南天尚影视传媒有限公司经协商，决定联合摄制电视剧《人民的使命》(暂名)，并于2018年7月5日签订合同。但遗憾的是，2018年8月10日最高人民检察院影视中心发现天尚公司未经我中心同意，在其与北京某公司签约仪式上，私印以电视剧《人民的名义》为背景和特征的宣传品，造成严重不良影响，违反合同规定和双方约定。经研究，最高人民检察院影视中心当即决定，依据合同条款终止与天尚公司联合摄制电视剧《人民的使命》的合作关系，相应违约责任由天尚公司承担。

声明指出，自2018年8月10日起，终止与湖南天尚影视传媒有限公司联合摄制电视剧《人民的使命》，撤销相关授权。天尚公司今后以电视剧《人民的使命》的名义开展的活动与最高人民检察院影视中心无关，最高人民检察院影视中心不承担由此产生的相关法律责任和义务。



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