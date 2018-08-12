姚基金慈善赛将在辽宁大连开战

由姚基金、中国青少年发展基金会、中国篮球协会主办的2018姚基金慈善赛赛前发布会11日在大连举行。姚基金理事长叶莉、姚基金创始人姚明以及中美双方球员等共同出席了发布会。

据中新网报道，今年姚基金慈善赛依然由美国耐克星锐队对战中国男篮明星队。发布会现场，美国耐克星锐队成员悉数亮相：克里夫兰骑士队的凯文·乐福(Kevin Love)、凯尔特人队的杰森·塔图姆(Jayson Tatum)、费城76人队的马克尔·富尔茨(Markelle Fultz)、芝加哥公牛队的劳里·马尔卡宁(Lauri Markkanen)、萨克拉门托国王队的达龙·福克斯(De’Aaron Fox)、职业球员加里·佩顿二世(Gary PaytonII)以及职业球员莫里斯·沃克(Langston Morris-Walker)。

中国男篮明星队则由谢海田领队、杜锋指导率领韩德君、胡金秋、周鹏、可兰白克、吴前亮相发布会。NBA球员凯文·乐福表示，非常高兴能够来到中国参与姚基金的活动，我特别期待与小球员们一起比赛，我也希望他们未来成为很棒的篮球运动员。

中国青少年发展基金会副秘书长杨春雷在致辞中表示，感谢多年来支持姚基金的各企业及爱心人士。在各方支持下，姚基金希望小学篮球季从最初的47所学校，发展成为国内规模最大，参与最广、影响力最大的青少年体育公益项目，这是姚基金以体育人的工作成果，更是所有参与爱心人士的骄傲。

据悉，2018姚基金慈善赛将于8月12日晚7点半在大连体育中心体育馆开赛。

国庆促销配套