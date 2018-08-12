中国将全方位扩大农业对外开放

中国农业农村部副部长韩俊近日表示，农业继续扩大开放、主动增加进口，是中国既定的政策，中国将积极、稳妥、有序扩大农业对外开放。

据中新社今天（12日）报道，今年中央一号文件提出的“构建农业对外开放新格局”将继续按照既定方向前进，中国农业对外开放的大门不会关上。

专家指出，中国扩大农业对外开放，是自身的需要，有助于调优国内农业结构和农产品质量，也利好世界。

中国的农业对外开放始于改革开放初期，加入世贸组织以来，对外开放步伐明显加快。数据显示，2017年中国农产品进出口额接近2014亿美元，同比增长超过9%，其中，进口1258.6亿美元。中国已成为全球最大的农产品进口国，也是大豆、食糖、棉花等农产品的全球最大买家。

近年来，随着中国食品消费结构升级，中国对进口农产品的需求进一步增加，在知名电商平台上，进口生鲜销量一路攀升，2018年春节期间，天猫平台进口生鲜成交额几乎是去年同期的四倍。中国食品土畜进出口商会副会长于露向中新社记者表示，随着中国中等收入人群不断壮大，中国采取更加主动有效的措施，进一步扩大农产品进口，实现进口多元化、品种多样化。

首届中国国际进口博览会将于11月举行，这一展会是中国扩大对外开放的重要举措之一。据了解，在博览会招展过程中，食品和农产品展区参与国家和企业数最多，有来自100多个国家、千余家企业将展示优质、健康、地道的本国货和土特产。这从一个侧面反映出中国进口食品消费市场的火热。

中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥向记者表示，近年来，全球农产品总体供给过剩，价格低迷，中国农业扩大开放为全球提供了广阔的市场，将缓解农产品过剩的矛盾。

韩俊指出，中国农业对外开放是全方位的，该出口的农产品要出口，要发挥中国的比较优势，增加农民的收入；该进口的要主动进口，可以满足人民日益增长的对优质食品、优质农产品的需求。

中国国际贸易学会专家委员会副主任李永表示，中国扩大农业对外开放是从自身的角度出发，要通过扩大开放把发达国家的农业技术引进来，促进现代农业发展，根据供需情况常态化扩大进口，按照既定的方针和节奏稳步扩大开放。



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