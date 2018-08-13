马英九赴桃园助选 强调国民党无分裂本钱

中国国民党在桃园市长的选举布局出现分裂危机，前党主席马英九昨天（12日）赴桃园助阵党籍桃园市长参选人陈学圣，强调团结胜选。

据中通社报道，今年底将举行的桃园市长选举，民进党籍现任市长郑文灿民调远超国民党提名的陈学圣，蓝营不断传出换人。国民党前立委杨丽环本月9日更宣布退党，料将参选；她昨天（12日）透露，近日将召开记者会说明。

对于几个县市接连传出分裂，马英九近日频频现身助选。他说，陈学圣是其20多年的好朋友，知道他是一个负责任、有魄力的人，任何一个政党都没有分裂的本钱，尤其是国民党。

对于杨丽环的退选，他则说，要现任党主席吴敦义去劝说比较合适，自己现在没有党职，做这件事不适合。

马英九强调，国民党在今年选举一定要团结，不管是天涯海角自己都会去辅选，一定要在这次选举打下胜仗，在2020年才有可能重返执政。

在桃园市忠贞市场走了两个小时的马英九，受到大批民众邀请合影握手。他称从香港搬到台湾，就在桃园住了半年，桃园是他的在台湾的第一故乡。陈学圣希望马英九多到桃园拉抬国民党的选战气势。

马英九于行程后在面簿发文称，选举不到最后一刻很难分出胜负，他在现场也感受到民众满满的热情，相信只要继续往前冲，桃园一定有机会蓝天再现。

国庆促销配套