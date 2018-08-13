云南通海5.0级地震已致八人受伤 史上曾发生7.8级地震

云南省玉溪市通海县今天（13日）凌晨1时44分发生5.0级地震，截至今早7时18分，地震已造成八人受伤，通海县、江川区部分房屋受损。

中新社引述云南省地震局消息，指此次地震震源深度七公里，震中位于通海县四街镇一带。震中距离最近县城约九公里，震区总人口约28万人。截至今早9时，地震序列共发生112次，其中2.0至2.9级四次、3.0至3.9级两次、5.0至5.9级一次。

历史上，震中通海县属于强震活动频度较高区域，上世纪70年代曾发生过7.8级地震。

据玉溪市防震减灾局报告，截至今早7时18分，地震造成八人受伤，其中通海五人、江川三人，通海县、江川区部分房屋受损。

中国铁路昆明局集团则透露，受通海5.0级地震影响，当天昆（明）玉（溪）河（口）铁路两趟列车停运。

地震发生后，云南省地震局立即启动三级响应，派出现场工作队赶赴灾区，开展震情监视、灾害损失评估、防震减灾等工作，并召开紧急会商会，研判地震趋势。

云南省地震局高级工程师邬成栋介绍，通海到石屏区域是云南省强震活动频度比较高的区域，历史上曾经发生过多次6、7级强震，最大地震是上世纪70年代在通海发生过一次7.8级地震，也是云南省有仪器记载以来最大的地震。

邬成栋说：“这个区域的上一次5级地震是2001年发生在江川”“对这个区域，我们认为近几天活动水平不会太高，但未来还要加强对该区域的跟踪。”

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