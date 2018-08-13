柯文哲：我出身墨绿 两岸一家亲是务实处理

台北市长柯文哲今天上午于议会表示，墨绿是他原本出身，做为台北市长，现阶段为了台湾最大利益，应该要恢复城市交流，“两岸一家亲跟墨绿，对我来讲这不是什么互相矛盾”“台湾价值、两岸一家亲，对我来讲务实处理，不希望变成意识形态”。

据自由时报电子报报道，柯文哲在被国民党台北市议员吴世正质问：“你是墨绿、又是两岸一家亲，这样没有矛盾吗？”，作出上述回应。

据报道，柯文哲去年于上海双城论坛，高唱“两岸一家亲、命运共同体”。他事后控国安会对其讲稿“已读不回”，并披露其实讲稿有A、B版，且初稿没有“两岸一家亲”等文字。

尽管台总统府表示并未收到讲稿，但究竟柯文哲送给国安局讲稿有没有“两岸一家亲”等字却成了罗生门。台北市府还传出压此新闻争议。

对此，柯文哲今天则仍重述：“我只说我有送国安会东西，但从来没有说，送国安会里面有两岸一家亲、命运共同体”。他也说，未下令压新闻，也未要求官员处理记者。

不过，稍后质询的国民党北市议员秦慧珠则痛批，柯文哲去年底还于电视节目专访哽咽，指控当时将讲稿送给国安局，却放他一个人去对付“阿共”（指中共）；她质疑柯文哲说谎成性，应该要向国安局、总统蔡英文、被压新闻的记者道歉。

对此，柯文哲不断回嘴，质问总统府、国安局有说他们收到东西吗？秦慧珠则批评柯文哲太过分了，把大家当白痴。

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