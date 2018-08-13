官媒：新疆当下高强度管制避免其成为“中国叙利亚”

环时社评：新疆当下高强度管制避免其成为“中国叙利亚”

中国官媒《环球时报》昨晚刊登社评文章称，毫无疑问，新疆当下的和平稳定有高强度管制的贡献，走在新疆各地，警察和治安哨所随处可见，它们本身就是对新疆当下局势的一种注脚。但这是新疆重建和平繁荣必须经历的非常态阶段，是它今后逐渐过渡到宽松治理必须经历的台阶。

上述题为“捍卫新疆和平稳定，就是最大的人权”的文章称，新疆处在一个特殊阶段，那里没有西方破坏性舆论置喙的余地。要理直气壮地将外部势力在新疆的各种渗透排挤干净。新疆的和平稳定高于一切，以此为目标，各种措施都可以尝试，实际效果好的就应总结推广。

文章称：“我们要坚定一个信念：不让新疆再出动荡就是最大的人权”“新疆是中国领土，那里是共产党领导，施行中国法律。要让所有人清楚，谁在新疆搞暴力对抗，只有灭亡，无论西方势力还是中东的什么势力都靠不上，而民族团结是新疆未来的唯一出路。要让这样的认识遍及新疆基层，全疆社会对此深信不疑，那样的话，极端主义就会彻底垮掉。”

文章也称，对新疆的这一轮治理是整个中国治理的一大战役，全国人民应当坚决支持在新疆一线战斗的干部群众，充分理解、体谅他们，不对他们抱怨，不说风凉话。尤其不能助西方施压的威。恰恰相反，应通过多去新疆旅游、多消费新疆产品等力所能及的事情，帮助稳定新疆治理的成果，为新疆逐渐从高强度治理向常态治理过渡做出贡献。

文章指出，近来，美国及西方政客、媒体在对中国新疆治理的攻击上不断发力，他们宣扬新疆“大规模侵犯人权”，诬称新疆是“露天大监狱”，试图干预新疆事务，给新疆治理制造麻烦，将那里艰难实现的稳定局势再次搞乱。

文章称，众所周知，前些年，新疆发生了严重的系列暴力恐怖袭击事件，极端主义思想出现蔓延，有的年轻人遭到洗脑，甚至被暴恐组织操控。曾有一段时间，不仅新疆暴恐事件频出，少数暴恐分子还流窜到内地，在北京金水桥和昆明火车站等处制造了骇人听闻的恐怖袭击。

最近两年，新疆局势出现转折性变化，不仅消除了对疆外中国其他地区的暴恐威胁，疆内全境的治安形势也得到根本性好转。暴恐势力的嚣张气焰被打掉了，和平民众受到的暴恐威胁基本消除，和平稳定的生活面貌在全疆范围内得到重现。

文章称，“取得这一成绩，新疆全社会做出了牺牲，各族干部群众可以说都付出了代价...新疆被从动荡的边缘拉了回来。它避免了成为‘中国叙利亚’或者‘中国利比亚’的命运，没有遭遇成千上万人死亡、无数家庭流离失所的惨痛经历。”

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