中国外交官：中国和巴西企业可组建合资公司促进豆粕贸易

中国驻巴西大使馆公使衔参赞瞿瑜辉表示，中国和巴西企业可组建大豆加工合资企业，以此来推动巴西向中国出口更多的加工好的豆粕。中国是巴西大豆的头号买家。

据路透社今天（13日）报道，瞿瑜辉在专访中称，中国企业大多都是在国内工厂加工大豆，而非从巴西直接购买豆粕。

瞿瑜辉表示，如果中巴企业在巴西成立合资公司，对双方的获利而言都是不错的选择。他也称，此类合作可舒缓巴西物流成本方面的压力。

至于中国向巴西提供低关税豆粕进口配额，瞿瑜辉表示，目前尚未讨论这方面的事宜。

据报道，中国2017年对巴西投资跳升至七年高位，加剧了10月巴西总统大选前有关双边关系的争论。目前处于领先地位的右翼候选人Jair Bolsonaro则抨击中国购买巴西土地和矿产业务。

Bolsonaro近期接受电视采访时称：“中国不是在巴西买资产，而是在买巴西。这是一个我们应该感到担忧的大问题，”

瞿瑜辉表示，很难理解Bolsonaro为何这样担忧，并称中国在外资购买巴西土地的交易中仅占了3％。

他表示，不管谁赢得大选，中国和巴西都将继续努力共同发展，并称未来两到三年两国的双边贸易料将增长25％至1100亿美元（1512.1亿新元）。

瞿瑜辉称，现在说中美贸易争端是否会影响中巴贸易还为时尚早。在当前争端发生之前，中巴贸易已在迅速增长。

除对巴西大豆和玉米需求旺盛外，瞿瑜辉称，中国消费增长将提振水果、鸡肉、猪肉和牛肉贸易。

不过，双边贸易激增的同时也伴有摩擦。中国6月对巴西鸡肉采取反倾销举措，对糖征收关税也影响到巴西对中国的糖出口。

瞿瑜辉在谈及巴西糖出口问题时表示：“我比较乐观地认为，这个问题应会在较短时间内找到一个合适的解决方案。”他也对鸡肉贸易也表达了类似的看法。

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