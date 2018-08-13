新华社评中美关系：经历风雨方见彩虹

中美关系近来因贸易战等问题转趋紧张。对此，中国官方《新华社》今天（13日）刊登评论文章，称中美建交近40年，两国关系始终在跨“坎”过“关”前进，但合作是中美两国唯一正确的选择，”经历风雨，方见彩虹“。

文章称，美国对华政策接触中带有遏制。自1979年建交以来，中美两国政治、经济、人文等领域的交往迅猛扩大，但社会制度、意识形态和发展阶段等差异，使得美国对华战略疑虑始终阴霾不散。美方挑起贸易摩擦，企图遏制中国发展，是其一贯做法使然，是绕不开、躲不过的“坎”。

文章指出，要认清中美博弈“危”中之“机”。中美建交近40年来，出现的波折并不少见，但互利合作是主旋律、大方向，也是中美两国唯一正确的选择，是中美关系向前发展的大“势”。

文章重申，中方始终主张通过对话协商处理中美间的贸易摩擦，但对话必须建立在相互尊重和平等的基础上，单方面威胁和施压只会适得其反。中国有信心有底气有能力应对各种风险挑战。

此外，文章指出，中美两国作为世界最大的发展中国家和发达国家，妥善管控分歧需要高超的政治智慧和足够的政治意愿，“中美两大经济体加强合作，不仅事关中美两国，也是国际社会之需、世界人民所盼。”

文章末段表示，和平发展是世界主流，合作共赢已是全球共识，中国提出构建“人类命运共同体”理念，必将赢得包括美国人民在内的越来越多共鸣和支持；“经历风雨，方见彩虹。世间没有永远的顺境，风浪只会磨砺奋进者的意志与能力，激发出化危为机、开创新局的磅礴力量。”

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