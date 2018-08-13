台风“贝碧嘉”徘徊不散 琼粤拉响暴雨警报

据中央气象台消息，今年第16号台风“贝碧嘉”中心今早（13日）10时位于广东省阳江市东南方的南海海面上，预计其今天、明天（14日）两天仍将在广东西部近海徘徊，强度缓慢加强，最大强度可达强热带风暴级。对此，中央气象台今早10时发布了暴雨黄色预警，指出广东南部沿海、海南岛北部部分地区有大到暴雨。

中新社引述海南气象台统计，受“贝碧嘉”影响，上周三（8日）晚上8时至今早6时，海南岛共有188个乡镇雨量超过100毫米，有113个乡镇雨量超过200毫米。

其中澄迈、昌江、海口、白沙、琼中、儋州和临高七个市县共有16个乡镇雨量超过400毫米，最大为澄迈县大丰镇542.7毫米。此外，海南岛四周沿海陆地普遍出现七至九级阵风。

据报道，“贝碧嘉”在加强为热带风暴前，于上周四（9日）至上周五（10日）引发的暴雨导致海南多个市县城区内涝，部分道路因漫水、山体滑坡而阻断。

截至今早6时，海南主要江河站点水位均在警戒水位以下，部分中小河流水位涨幅明显。

海南省气象台预计，该台风将在广东西部近海回旋，强度还将有所加强，并将于明天起转向偏西方向移动，可能于周三（15日）在广东西部到雷州半岛一带沿海登陆。

受该台风影响，今天至周三，海南省仍有较强风雨天气。预计今天，海南岛东北部地区有大雨到暴雨、局地大暴雨，其余地区有中雨、局地大雨。

明天，海南岛东北部地区有大雨到暴雨、局地大暴雨，其余地区有小到中雨、局地大雨。

周三，海南岛西北半部地区有大雨、局地暴雨，东南半部地区有小到中雨、局地大雨。

海南省气象部门提醒，“贝碧嘉”后期路径仍存在着不确定性，将继续给海南带来较强风雨过程。有关部门需做好城乡积涝、山洪、山体滑坡等次生灾害的防御工作。

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