杨幂霍建华片酬砍七成 中国整治天价片酬成效初显

中国女星范冰冰逃税风波、天价片酬争议，导致中国三大视频网周六发表声明，抵制明星艺人高片酬。部分艺人陆续调降片酬，其中，今年5月刚开拍的电视剧《巨匠》，女主角杨幂的片酬由原来的1亿元（人民币，下同，2000万新元）降到2700万元，降幅73％。

联合新闻网今天（13日）引述《经理人杂志》报道，《巨匠》由杨幂和男主角霍建华主演；霍建华由原来的1亿元亿片酬，降到2500万左右。

此外，由赵宝刚导演郑爽加盟的电视剧《青春斗》中，郑爽的片酬也从5000万，降到1800万。

据报道，大部分明星前后收益已下降，之前号称“亿元大户”的女星杨幂，如今电影片酬也已跌至2500万元，而霍建华同样从1亿元跌至800万元，严重缩水。

另据第一财经报道，三大视频网站：爱奇艺、腾讯视频、优酷，及六大影视制作公司，发布声明要求抵制明星艺人高片酬，并限定单个艺人单集片酬（含税）最高不得超过100万元，总片酬（含税）不得超过5000万元。

对明星片酬的限制，去年9月，中国电视剧行业相关协会联合发布《关于电视剧网络剧制作成本配置比例的意见》，意见要求要把演员片酬比例限定在合理的制作成本范围内，全部演员的总片酬不超过制作总成本的40％。

报道指出，“限酬令”发布后，台湾女星陈乔恩因天价片酬遭剧组除名。筹拍仙侠古装戏《风流逐仙之斩仙诀》，制作费加上宣发费，预计总成本1.5亿元。

不过，原定女主角陈乔恩一人就开出8000万元片酬，一个人的片酬就占总成本的一半以上；这与广电颁发的《关于电视剧网络剧制作成本配置比例的意见》中演员片酬不得超过总成本的40％相差甚远。该制作公司几经考虑后，选择放弃她转向其他女星。

《中国基金报》则引述数据显示，部分演员的片酬甚至已经达到影视剧全部制作成本的50％至80％。在电视剧方面，杨颖（Angelababy）拍《孤芳不自赏》片酬高达8000万元；孙俪拍《芈月传》片酬6000万元；赵薇拍《虎妈猫爸》片酬也有4000万元。

评论指出，中国长期以来影视产业发展不够健全，在内容制作上过度依赖明星单一要素，大量影视公司及热钱对明星艺人盲目追求，导致艺人片酬不断上升，行业不健康发展，不得不由政府及行业联手来予以约束和规范。

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