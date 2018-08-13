中国游泳队蓄势待发 自信看待亚运中日对抗

雅加达亚运会开幕在即，中国国家游泳队今天（13日）在北京举行的亚运前最后一场公开训练课。中国游泳队领队程浩表示，自布达佩斯世锦赛后中国游泳队还未参加过国际性大赛，但运动员此间训练刻苦，亚运会面对上升势头明显的日本队，中国游泳队有信心与之有很好的对决。

据中新社报道，中日对抗一直是亚运会绕不开的话题，游泳项目更是如此。在12日刚闭幕的泛太平洋游泳锦标赛中，日本名将池江璃花子在女子200米自由泳项目中以1分54秒85的成绩打破了亚洲纪录，还帮助日本队打破了4x100米混合接力的亚洲纪录。日本蛙泳选手渡边一平也力克澳大利亚选手库克以及队友小关也朱笃，顺利夺得男子200米蛙泳冠军。上升势头明显的日本游泳队无疑会在亚运游泳赛场给中国队施加巨大压力。

程浩表示，虽然布达佩斯世锦赛后中国游泳队还未参加过国际性大赛，但运动员此间训练刻苦，所以即使日本队为了两年后东京奥运很早就开始做准备且上升势头明显，中国游泳队仍有信心在亚运会赛场与之有很好的对决，力争取得优异成绩。

今年4月的全国游泳冠军赛上，中国游泳队队长孙杨出战了男子自由泳100米至1500米五个个人项目并摘得4金1铜，200米和400米自由泳更是游出了当时世界第五和第二的好成绩。根据中国游泳队日前公布的亚运报项名单，孙杨将参加200米、400米、800米和1500米自由泳四项，接力仍待定。程浩透露，“孙杨正在香港外训，相信在恩师朱志根和外教丹尼斯的调教下，他在亚运前有把握将状态调整好。”

此次在京集训前夕，中国游泳队大部分选手还集体赴美集训。“美国是游泳强国，奥运和世锦赛往往能拿到游泳项目半数的金牌，集体赴美集训是希望学习一些相对先进的训练手段和理念，弥补我们自身的短板。”程浩表示。

此次中国游泳队有两位名将缺席雅加达亚运，分别是仁川亚运男子50米自由泳、100米自由泳冠军宁泽涛和两届亚运女子400米个人混合泳、女子200米个人混合泳冠军叶诗文。根据中国游泳队公布的亚运会报项名单，余贺新、赵先建和侯钰杰将分别参加男子50米和100米自由泳项目，周敏、杨畅将参加女子200米和400米混合泳项目。本届亚运会游泳项目将从本月19日开赛，6天内将角逐出41枚金牌，是仅次于田径的亚运大项。

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