内蒙古通辽发生疑似牛炭疽疫情　8人感染病情稳定

内蒙古自治区通辽市科尔沁区动物疫情应急指挥部办公室昨天（12日）晚对外通报指，该地区发生疑似牛炭疽疫情，目前发病牛死亡9头，8人感染疑似皮肤炭疽，病情稳定。

中国新闻网今天（13日）报道，官方消息称，本月7日以来，科尔沁区大林镇胜利村发生牛不明原因死亡情况，经检测诊断为疑似牛炭疽。截至12日上午，发病牛死亡9头，8人感染疑似皮肤炭疽，均入院接受有效治疗，目前病情稳定。

疫情发生后，当地立即启动应急预案，农牧、卫生、食药、工商、警方等部门迅速深入疫区开展工作。目前，胜利村强制免疫、消毒灭源已经完成，病死牛得到无害化处理，疫情得到有效控制。

日前，黑龙江省也通报了一起炭疽疫情。新华社报道，黑龙江省政府新闻办公室本月10日召开新闻通气会通报指，目前该省已对桦南县、依兰县等疫点、疫区及受威胁区的818只羊进行扑杀。据通报，该省有14人感染皮肤炭疽，其中1人已治愈出院，相关病原检测等工作正在进行。目前疫情得到有效控制，患者得到有效治疗。

据官方通报，炭疽是一种自然疫源性疾病，是法定乙类传染病，牛羊等草食动物易感，人类患皮肤炭疽主要通过接触炭疽病畜皮毛而感染。炭疽病属细菌性传染病，该病可防可控可治，只要不接触、不宰杀、不食用、不买卖病死畜及产品，就不会造成传染，请广大民众不要恐慌。

官方还提醒，民众要增强安全防范意识，从正规渠道购买检疫合格产品，烹饪时煮熟煮透。要自觉远离疫源，配合开展处置工作，共同防控疫情。

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