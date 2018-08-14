日《产经新闻》：传台湾今设慰安妇像 马英九将到场

据了解，韩国等地设置慰安妇铜像，引起日本不满，最近传出台湾也要设慰安妇铜像，地点将在台南市，消息传出后，日本《产经新闻》查证，指铜像将设在国民党台南市党部的土地内，并写道这次设铜像是“在野的国民党参与”。

据《自由时报》转述日本《产经新闻》的消息，《产经新闻》以“台湾首座慰安妇像设置在台南，在野的国民党参与”为题报道称，台湾传出要设置慰安妇铜像，由名为“台南市慰安妇人权平等促进协会”团体设置。但对于此事，长期声援台湾慰安妇的“台北市妇女救援基金会”表示，不清楚该协会，也没有跟对方联系。

报道还提到，这次设铜像，与国民党有关。虽然该慰安妇像是以人权团体的名义设置，但设置地点在国民党台南市党部的土地内，国民党前主席马英九今天（14日）也会出席主持揭幕。文末提到，马英九当总统时，曾针对慰安妇议题日本谢罪，另提到由于国民党台南市党部在林百货对面，该百货因是日治时期的百货改造，因此有不少日本人到当地参观。

该新闻曝光后，不少日本网友表示不满，有网友感叹“本来以为台湾亲日，真的很失望”、“本来明年打算去台湾，决定不去了”但有不少熟悉台湾政治的日本人解释，“那是反日亲中势力搞的，期待台湾政府处理”、“果然是国民党”、“台湾似乎也有癌细胞，若不尽快治疗，难得的日台友好关系会出现裂痕。虽然这就是那些人的目的”。



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