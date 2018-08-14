因“微信转错账维权难”问题被浙江工商约谈 腾讯承诺整改

据了解，中国浙江省工商局针对近期多起消费者微信转错账维权难事件，由浙江省消保委出面，向深圳市腾讯计算机系统有限公司发出书面《建议函》，并于7月23日进行面对面约谈。腾讯公司于8月1日回函书面承诺对微信支付予以整改。

据澎湃新闻网报道，近期，浙江省消保委收到多起微信支付的相关消费投诉，内容包括消费者因对方冒充好友头像、昵称导致转错账，因微信朋友圈发布的虚假消息被骗钱，通过微信交易付款后却遭对方拉黑等情形。当消费者遇到上述情况向腾讯客服求助时，亦无法维护其正当权益。

浙江省工商局相关人士表示，该局对此高度重视，由省消保委迅速组织法律专业委员会专家进行研讨与论证，发现目前微信支付存在过度强调个人隐私保护而忽略了用户实质财产权益保障等问题。

“当前微信已不再是纯粹社交平台，微信支付作为金融服务经营者应平衡好客户隐私保护和财产安全保障之间的关系。当类似转错账事件发生时，客服应尽力协助用户追回款项并积极配合司法机关披露对方真实信息，而不应将个人隐私保护作为万能理由来对抗用户的合理诉求。”浙江省工商局相关负责人说道。

浙江工商认为，腾讯客服在处理此类事件时未尽到积极协助义务，客服在知晓付款人已被拉黑的情况下仍建议其自行与好友联系协商，除此之外未尽到其他协助义务来帮助用户追回款项。浙江工商部门还提出，目前微信头像、昵称均由用户自行设置，转账时除用户昵称外仅显示用户姓名的最后一个字，且字体较小不易察觉，此外无论转账金额大小均无需验证对方真实姓名等信息，容易导致转账错误，存在一定交易风险。

浙江省消保委结合支付宝等其他第三方支付平台防转错账机制及事后救济措施，于7月18日向腾讯公司发出书面《建议函》，向腾讯公司提出三点建议：全面落实微信支付实名制；健全交易安全措施；完善事后协助机制。

据腾讯方面反馈，收到《建议函》后，腾讯公司第一时间成立由腾讯金融法务合规部总经理冯明杰等七人组成专项工作小组，迅速进行自查，并于7月23日到杭州就微信支付相关情况向浙江省消保委进行当面汇报。

在23日的约谈会上，腾讯公司承认目前微信支付安全性及事后协助机制上存在许多漏洞，在类似事件发生后虽已采取一定补救措施但仍不完善，急需进一步提升和优化。对浙江方面提出的几点建议，腾讯公司当场表示虚心接受，承诺将积极采取整改措施，不断完善产品安全与服务流程。

8月1日，腾讯公司以书面形式回复了相关改进方案。方案提出，财付通将严格履行支付机构的法定义务，全面落实微信支付实名制管理要求，未经财付通实名认证的微信支付用户无法通过微信支付转账。

针对微信支付防转错账的问题，财付通也在方案中表示，将不断优化产品功能，努力健全微信支付防转错账机制，尤其是针对浙江省消保委提到的当用户转账资金超过一定额度时，财付通将持续通过多种方式加强验证，如让用户补全被掩码的姓名等，以保护用户的资金安全。据悉，该项功能将于今年下半年推出。

对于浙江省消保委建议中提及的完善事后协助机制问题，财付通表示，针对用户在使用微信支付过程中权益受损时，将按照法律法规和人民银行的监管要求和浙江省消保委的建议，积极协助用户维权，全面配合有权机关依法定职权进行调查。

针对消费者主张转错账的咨询，后续财付通将根据业务的开展情况，不断优化执行相关流程，为用户提供切实、有效的客户服务。在受理客户投诉咨询后，财付通将密切关注相关处理进展，更加积极主动联系客户，努力安抚好客户情绪，切实采取有效措施，保护客户的合法权益。如收付款双方协商无果或已经超出了财付通的职权范围时，客服将积极引导和协助付款人通过合法途径解决纠纷。

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