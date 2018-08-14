云南通海再次发生5.0级地震 暂无人员伤亡

云南省玉溪市通海县抗震救灾指挥部表示，截至今日6时30分，当日3时50分发生的5.0级地震造成75所民房部分倒塌，暂无人员伤亡。目前，三条停电的供电线路已恢复供电。

据中新网报道，经过中国地震台网正式测定：8月14日3时50分在云南玉溪市通海县(北纬24.19度，东经102.71度)发生5.0级地震，震源深度6千米。此前在13日凌晨发生的5.0级地震中，截至13日18时30分，地震造成18人受伤，紧急转移安置1.1万余人，房屋不同程度受损6000多户。

据悉，震中距离通海县县城约10千米，距玉溪市城区约30千米，距昆明市约100千米。8月13日该区附近发生5.0级地震。截至14日5时整，8月13日通海地震序列共发生359次，按M(国家标准震级)统计，其中2.0至2.9级8次、3.0至3.9级3次、5.0至5.9级2次。

地震发生后，通海县委书记卢维江、县长柳洪和玉溪市防震减灾局、民政局主要领导第一时间赶到通海县抗震救灾指挥部，继续按照Ⅲ级应急响应工作预案，抗震指挥部各成员单位各司其职开展工作。

据初步统计，截至14日6时30分，地震造成75所民房部分倒塌，暂无人员伤亡。目前，三条停电的供电线路已恢复供电。具体灾情正在进一步核实中，抗震救灾工作有条不紊开展。

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