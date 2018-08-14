特朗普今签署《2019年度国防授权法案》 美参院亚太主席：展现美对台承诺

美国总统特朗普今签署《2019年度国防授权法案》（NDAA FY2019）。美国参议院特别外委会亚太小组主席贾德纳（Cory Gardner）对此表示，这展现美对台湾的承诺，他不仅支持《台湾旅行法》，也会支持台湾国际参与法案，确保支持台湾声音持续存在。

据《中时电子报》消息，台湾总统蔡英文离开洛杉矶前，特别与贾德纳见面。据了解，贾德纳今年在多米尼加与台湾断交后，临时到访台湾，以表支持。另外，贾德纳这次也专程来到洛杉矶与蔡英文会面。

据国安会副秘书长蔡明彦转述会谈内容，贾德纳对于台湾在国际社会被打压表示严重关切，并表示美国国会对台湾的支持是跨党派的，而且大概除了美式足球外，国会难得不同党派有合作共识。

贾德纳强调，相当支持台美的军售关系，并朝向常态化发展，让美国对台军售更即时，更符合台湾的国家安全需求。

贾德纳会前接受媒体访问时指出，他预计与蔡英文谈及如何强化台美关系，及高层访问的机会跟对话。他们也会谈及他在国会提倡的美国亚洲策略《2018年亚洲再保证倡议法案》 ，同时强化对《台湾关系法》及六项保证的支持，及持续建立常态性的军售。

贾德纳还说，他预计与蔡英文谈及中国大陆近期的行为，完全不能接受大陆对美国公司施压，他已鼓励多位民主党及共和党成员共同对抗大陆的欺压行为及策略，试图威吓美国公司改变台湾的名称。

对于美国总统特朗普今签署《2019年度国防授权法案》，贾德纳说，这展现美方对台湾的承诺，国会期待与行政部门持续合作《2019年度国防授权法案》的执行，目前已经有《台湾旅行法》，未来期待其他法案的通过。

贾德纳说，蔡英文回程过境休士顿时，将会与德州多位领袖会谈，涵盖商业关系及经济合作机会等，这是一个很好的机会强化台美强而有力的关系。

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