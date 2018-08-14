港“一地两检”司法复核案 梁颂恒郭卓坚临时禁制令申请被拒

《广深港高铁（一地两检）条例》于6月14日在香港立法会通过，同月22日刊宪成为香港法例。自条例通过及刊宪后，共五人入禀高等法院申请司法复核。其中青年新政梁颂恒与“长洲复核王”郭卓坚，上周向法庭申请临时禁制令，要求暂缓“一地两检”在聆讯前执行。高院今颁判辞，拒绝两人的申请。

据《明报》报道，政府一方上周陈辞指出，若申请人或任何人对“一地两检”安排有保留，“在现阶段唯一需要做的，就是避免使用广深港高铁及避免进入将实施“一地两检”安排的西九龙站。这完全是个人可选择及控制的事宜”。若法庭颁令，高铁将无法通车，会对公众利益造成重大及无法补救的损害，包括乘客受影响及港人失去就业机会等；亦会对高铁的营运者造成每月逾3亿元（港元，约5250万新元）收入的严重经济损失。

不过，梁颂恒质疑，政府声称“一地两检”没有替代方案实在匪而所思。梁指出，若法庭现阶段不颁令，但日后判定其司法复核胜诉，将会出现法律真空，影响各地旅客的安排及出现票务问题，令香港声誉及作为交通枢纽的形象受损，这是无法弥补的损害。郭卓坚也指出，若在判定复核胜诉前，有港人因犯罪而被内地判处死刑，将会是无法补救的。

法官周家明也质疑若法庭现时不颁令，但他日裁定“一地两检”违宪，在此期间是否的确会造成不可逆转的损失。政府一方指出，法庭不能假设有上述情况出现；而且若有人不想承受风险，可不乘搭高铁，选择在落马洲或机场离境；乘搭高铁乃乘客自愿的选择。



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