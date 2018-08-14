中国成亚洲最大留学目的国

2018年中国政府奖学金录取通知书颁发仪式8月13日下午在中国驻越南大使馆礼堂举行。35名越南留学生代表现场领取中国大学的录取通知书，即将开启赴华留学之旅。中国教育部数据显示，中国成为亚洲最大留学目的国。

中新社的消息称，据《人民日报》今日报道，中国驻越南大使馆文化参赞彭世团介绍，当天共向104名越南学子发放了中国政府奖学金录取通知书，其中攻读博士学位与硕士学位的分别有56人和34人。专业涵盖语言文学、科学技术、经营管理、国际关系、人类学、服装设计等。

河内国家大学人文社会科学大学校长范光明多次到访中国，与中国高校同行交流。他表示，改革开放40年来，中国高等教育勇于创新，教学和科研水平不断提高，一些学科达到地区乃至世界领先水平，培养了一大批年轻有为、具有国际视野的人才。

报道称，中国教育部数据显示，2017年共有48.92万名外国留学生在中国高校学习，规模增速连续两年保持在10%以上，中国成为亚洲最大留学目的国。

值得注意的是，去年来自“一带一路”沿线国家的留学生达到31.72万人，占比64.85%，增幅达11.58%，高于各国平均增速。“一带一路”建设顺利推进，增加了沿线国家对语言、金融、技术等人才的需求。

越南是“一带一路”沿线国家，据不完全统计，目前约有1.4万名越南留学生在中国学习生活。“希望越南青年朋友在学好专业的同时，充分利用在华时光，全面深入了解中国，毕业回国后，成为中越友谊的使者。”中国驻越南大使馆临时代办尹海虹表示。

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